رياضة | فاركو يضرب المالية برباعية تحت الأمطار بالتمهيدي الأول لكأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاركو يضرب المالية برباعية تحت الأمطار بالتمهيدي الأول لكأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق فاركو بقيادة أحمد عاشور فوزا كبيرا علي مالية كفر الزيات الذي يقوده أيمن مجدي فنيا، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما علي ملعب المالية بالدور التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر.

انتهي الشوط الأول بتقدم فاركو بهدفين نظيفين عن طريق أحمد حسين، ومحمود سمير، وافتتح أهداف الشوط الثاني البديل محمد مرسي لاعب المالية، ثم اضاف إدريسا الهدف الثالث لفاركو، واختتم محمود عبدالله لاعب فاركو الأهداف باحرزاه الهدف الرابع، لينتهي اللقاء بفوز فاركو برباعية مقابل هدف، وبهذا الفوز يتأهل فاركو للدور التمهيدي الثاني لكأس مصر، وشهد اللقاء سقوط الأمطار طوال المباراة.

جاء تشكيل المالية الشوط الأول كالتالي:- كريم عماد، وعبدالله البلاط، وأحمد العش، ومحمد حبظلم، وعبدالرحمن بودا، وامير بلبوك، وعبدالله السيد، ومحمد عطعوط، ومحمد مودي، وأحمد عاشور، ومحمود عزت.

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دكة الاحتياطي :- محمد مرسي، وأحمد دكة، وأحمد البيلي ومحمد سمير، وعبدالحليم محمد.

وبدأ فاركو الشوط الأول أحمد خطاب، وأحمد عوض، وسليم عبدالخالق، وحسن جمعة، وأحمد حسين، واسلام عبدالغني، ومحمود سمير، وادريس كيوتي، ومحمود بصلة، ويحيي عموري، ورفعت طارق.

البدلاء :- محمد مصطفي، وأحمد حسن، وجابر كامل، وأحمد ناصف وعماد عوض، وعبدالله صبري، ومحمد فوزي.