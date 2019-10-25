رياضة | جوارديولا يحذر لاعبي مانشستر سيتي من خطورة أستون فيلا

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"أستون فيلا لديه روح الفريق، والجودة في خط الهجوم، ويسلي مهاجم قوي بشكل مذهل".

وتابع :"زينتشينكو تعرض لإصابة في الركبة وشعر بألم في عظامه، عليه أن يتوقف عن المشاركة لمدة أربعة أو خمسة أسابيع، سيحتاج إلى جراحة لتنظيف الركبة، أمام رودريغو فسيعود بعد التوقف الدولي".

وزاد :"كل الثناء لرحيم سترلينج، نحن نتحدث كمجموعة، الجودة التي يمتلكها أي لاعب تساعد البقية، الثناء له ولباقي أفراد الفريق".

وأوضح :"فيل فودين يتطور في التدريبات، سيكون أفضل في كل يوم، إنها عملية تتعلق بالوقت، في سن 23 سنة سيكون أفضل من الآن، وفي سن 26 سنة سيكون أفضل من سن 23، لأنه يعمل بشكل مذهل، إنه مقاتل".