رياضة | قائمة البرازيل لوديتي الأرجنتين وكوريا الجنوبية.. غياب نيمار واستدعاء أول لزميل تريزيجيه

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أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل قائمة السليساو التي اختارها لمواجهتي الأرجنتين وديًا في السعودية ، وكوريا الجنوبية في الإمارات، خلال شهر نوفمبر المقبل. وضمت قائمة البرازيل 23 لاعبًا وهم :- حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي) – إيدرسون مورايش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – دانييل فوزاتو (روما الإيطالي) Advertisements خط الدفاع: دانييلو (يوفنتوس الإيطالي) – إيمرسون (ريال بيتيس الإسباني) – أليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي) – رينان لودي (أتليتكو مدريد الإسباني) – تياجو سيلفا (باريس سان جيرمان الفرنسي) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – إيدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني) – فيليبي (أتليتكو مدريد). خط الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد الإسباني) – أرتور (برشلونة الإسباني) – فابينيو (ليفربول) – دوجلاس لويز (أستون فيلا الإنجليزي) – فيليبي كوتينيو (بايرن ميونيخ الألماني) – لوكاس باكيتا (ميلان الإيطالي). خط الهجوم: ويليان (تشيلسي الإنجليزي) – رودريجيو جوس (ريال مدريد) – جابريل جيسوس (مانشستر سيتي) – ديفيد نيريس (أياكس الهولندي) – روبرتو فيرمينو (ليفربول) – ريتشارلسون (إيفرتون الإنجليزي).

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