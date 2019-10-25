رياضة | عاجل- الأهلي يحدد موعد جراحة الرباط الصليبي لمحمد محمود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- الأهلي يحدد موعد جراحة الرباط الصليبي لمحمد محمود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي سرعة إنهاء إجراءات سفر محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى المانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي بعد الإصابة التى تعرض لها فى مران الفريق أمس الأول الأربعاء.

محمود محمود يخضع لجراحة الرباط الصليبي



وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق بإجراء اتصالات مكثفة مع الفريق الطبي الألماني من أجل إنهاء كافة الأمور المتعلقة بالجراحة وترتيب التفاصيل الخاصة برحلة اللاعب العلاجية المقرر لها الساعات القادمة.