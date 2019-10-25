شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يؤدي مرانه الأساسي في سيشل استعدادًا لمواجهة «كوت دي أور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، منذ قليل، على استاد لينيتيه بمدينة فيكتوريا، عاصمة سيشل، مرانه الأساسي استعدادًا لمباراته المهمة بدور الـ32 المكرر من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، والتي تجمعه بمضيفه كوت دي أور، بطل سيشل، والمقرر إقامتها في الثانية ظهر بعد غدٍ الأحد، بتوقيت القاهرة.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي المصري، شهد المران تركيزاً كبيراً من الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال، على النواحي الخططية والتكتيكية وخاصة المتعلقة منها بسرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس وكذلك الضغط بطول الملعب.

واختتم المران بتقسيمة بطول الملعب شهدت تألق العديد من اللاعبين الذين تنافسوا فيما بينهم على نيل ثقة مديرهم الفني أملاً في دخولهم للتشكيل الأساسي.