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تأهل نور الطيب وسلمى هاني لدور ال 16 ببطولة العالم لسيدات الاسكواش...

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جدة - عمرو شويل تأهل الثنائي المصري نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا لسيدات الاسكواش وسلمى هاني، إلى دور ال 16 ببطولة العالم لسيدات الاسكواش المقامة حاليا في مصر خلال الفترة بين 24 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار.

 

وفازت نور الطيب على مواطنتها روان العربي في دور ال 32  بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 47 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 11-9, 10-12, 11-8 .

 

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فيما تغلبت سلمى هاني على منافستها ألكسندرا فولر بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5, 11-6, 11-9 .

 

وتحمل نور الشربيني المصنفة العالمية الثانية لقب بطولة العالم للاسكواش عن الموسم الماضي، وكانت الشربيني قد غابت عن أول ثلاث بطولات في الموسم الجاري بسبب اصابة الركبة لتعود إلى الظهور في بطولة العالم للدفاع عن اللقب.

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