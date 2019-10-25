شكرا لقرائتكم حسام البدري وجهازه يدرس نقاط الضعف والقوة في منتخب كينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري على عدد من شرائط مباريات منتخب كينيا من أجل التعرف على نقاط القوة و الضعف للفريق قبل مواجهته يوم 14 نوفمبر المقبل بالجولة الأولي للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب على مشاهدة مباريات منتخب كينيا أمام الجزائر و السنغال و تنزانيا ببطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضافتها مصر ، حيث ودع منتخب كينيا البطولة من دور المجموعات بعد إحتلاله المركز الثالث بعد الهزيمة من الجزائر و السنغال و الفوز على تنزانيا.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض معسكر فى الأول من نوفمبر المقبل تمهيداً لخوض ودية أمام جيبوتي أو ليبريا فى إطار الإعداد لمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر بالقاهرة ثم السفر لمواجهة جزر القمر فى الجولة الأولى و الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى ستقام بالكاميرون.