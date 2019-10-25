شكرا لقرائتكم في أجازة الزمالك .. بن شرقي يطير إلى المغرب وشيكابالا إلى اسوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استغل عدد من لاعبى الزمالك، الأجازة التى منحها الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق لهم لمدة 6 أيام بداية من اليوم الجمعة، وذلك فى السفر إلى مسقط رأسهم، بعد تأهل الفريق الأبيض لدور المجموعات فى دورى أبطال إفريقيا عقب تخطى عقبة جينيراسيون السنغالى.

وجاءت بداية الأجازة بنشر شيكابالا قائد الزمالك صورة له من مسقط رأسه فى أسوان وذلك على موقع "تويتر" قائلاً:"الدنيا ربيع والجو بديع ..أسوان بلدي"، وكان الأباتشى قد تغيب عن الأبيض فى الفترة الأخيرة لمعاناته من إصابة فى العضلة الضامة.

Advertisements

ونفس الحال بالنسبة للمغربى أشرف بن شرقى الذى نشر صورة له على حسابه على موقع "انستجرام" وهو جاهز بحقيبة سفره إلى المغرب من أجل قضاء أجازته بعدما شارك أساسيا بالأمس مع الزمالك فى الفوز على جينيراسيون، بهدف نظيف، فى إياب دور الـ32 فى دورى أبطال إفريقيا ليتأهل الأبيض إلى دور المجموعات بعد الخسارة فى الذهاب بهدفين مقابل هدف.