شكرا لقرائتكم معسكر مغلق لـ إف سي مصر خلال فترة توقف الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من جانيه أكد عبد الناصر محمد المدير الفني أن الفريق سيعود للتدريبات غدا علي ملعب نادي طلعت حرب بامبابة، وسيخوض الفريق تدريباته في القاهرة لمدة أسبوع على أن يحصل الفريق علي راحة يوم واحد قبل السفر للاسماعيلية يوم الجمعة المقبل.
يذكر أن فريق إف سي مصر يحتل المركز الـ 16 في جدول الدوري برصيد 3 نقاط جمعها من 5 مباريات، حيث تعادل الفريق في 3 مباريات وتعرض للخسارة في مباراتين.
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