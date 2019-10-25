اخبار الرياضه

بطولة العالم للاسكواش تتصدر الصحف العالمية...

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم بطولة العالم للاسكواش تتصدر الصحف العالمية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدرت أخبار بطولة العالم لسيدات الاسكواش والتي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 24 أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر، حيث تقام المباريات في سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار، مواقع الصحف العالمية وخاصة CNN.

 

وعلقت CNN الأمريكية على قيمة جوائز البطولة التي تم رفع قيمتها لتكون أكبر من جوائز بطولة الرجال والتي ستقام 8 نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 335 ألف دولار فقط، وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ اللعبة.

 

كما حصرت CNN جوائز الفائز باللقب حيث تحصد بطلة العالم على مبلغ مالي مقدر ب 48.640 ألف دولار في مقابل 45.600 للبطل الفائز بمنافسات الرجال.

 

Advertisements
كما نشرت CNN تصريحا للبطلة المصرية رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة و المصنفة الأولى عالميا للسيدات، والتي علقت على قيمة مكافآت السيدات مقابل الرجال قائلة: أنا فخورة بأن أكون جزءًا من هذه التي حققت هذا التغيير، ومن النادر جدًا أن نراها في أي .

 

e7f0d957-0d90-4a78-97e3-ca9f57b6381e

 

 

023f4797-da0a-436d-af98-615318d47f00

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بطولة العالم للاسكواش تتصدر الصحف العالمية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا