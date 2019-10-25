- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم بطولة العالم للاسكواش تتصدر الصحف العالمية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعلقت CNN الأمريكية على قيمة جوائز البطولة التي تم رفع قيمتها لتكون أكبر من جوائز بطولة الرجال والتي ستقام 8 نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 335 ألف دولار فقط، وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ اللعبة.
كما حصرت CNN جوائز الفائز باللقب حيث تحصد بطلة العالم على مبلغ مالي مقدر ب 48.640 ألف دولار في مقابل 45.600 للبطل الفائز بمنافسات الرجال.
كانت هذه تفاصيل خبر بطولة العالم للاسكواش تتصدر الصحف العالمية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.