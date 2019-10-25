شكرا لقرائتكم "يويفا" يوقف الألماني إيمري تشان مباراة واحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الجمعة إيقاف اللاعب الألماني ايمري تشان مباراة واحدة، على خلفية حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده مؤخرا على إستونيا بثلاثية نظيفة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020.

وبذلك يغيب تشان عن المباراة القادمة للمنتخب الألماني، الذي يقوده فنيا يواخيم لوف، في التصفيات الأوروبية والتي من المقرر أن تكون أمام منتخب بيلاروسيا في 16 نوفمبر المقبل بمدينة مونشينغلادباخ الألمانية.

ويعود تشان للمشاركة مجددا مع المنتخب الألماني بدءا من مباراة إيرلندا الشمالية في التاسع عشر من الشهر المقبل، والتي ستقام بمدينة فرانكفورت الألمانية.

Advertisements

وحصل تشان على البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ 14 من مباراة ألمانيا أمام استونيا بعد تدخل عنيف ضد أحد لاعبي الفريق المنافس، وكان لوف قرر ضم تشان لصفوف المنتخب الألماني في تلك المباراة لتعويض الغيابات التي ضربت صفوف فريقه قبل تلك المواجهة.

ويواجه لوف العديد من العقبات قبل مباريات ألمانيا القادمة في التصفيات الأوروبية، وخاصة في الجانب الدفاعي، وذلك بعد إصابة اللاعب نيكلاس زوله، نجم نادي بايرن ميونخ الألماني، بقطع في الرباط الصليبي.

يذكر أن لوف أكد أنه لن يعود للاستعانة بمدافع بورسيا دورتموند المخضرم، ماتس هوميلس، بعد أن استبعده من معسكرات المنتخب الألماني خلال الفترة الأخيرة، رغم الغيابات الكثيرة التي تعاني منها صفوف الفريق.