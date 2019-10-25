شكرا لقرائتكم زينشينكو يخضع لجراحة في الركبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خضع أوليكساندر زينشينكو، مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، لعملية جراحية في الركبة، ويتوقع أن يغيب عن الملاعب لفترة طويلة لحين تعافيه.

ونشر لاعب الظهير الأيسر الأوكراني البالغ من العمر 22 عاماً صورة في حسابه على تطبيق مشاركة الصور عبر الإنترنت "إنستغرام"، يظهر فيها على سرير بمستشفى في برشلونة.

ويفتقد مانشستر سيتي بالفعل جهود لاعب قلب الدفاع أيمريك لابورتي، بينما تدور شكوك حول مشاركة رودريغو هيرنانديز في المباراة المقررة يوم السبت أمام أستون فيلا، بسبب إصابة في الساق.

ويحتل مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، المركز الثاني في المسابقة بفارق ست نقاط خلف المتصدر ليفربول.