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شكرا لقرائتكم خبر عن حارس المقاصة أحمد عادل ينشر صورة بصحبة زوجته عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادى الأهلى السابق ومصر المقاصة الحالى صورة عبر صفحته الشخصية على إنستجرام تجمعه بزوجته ناريمان.
وكان أحمد عادل عبد المنعم قد تماثل للشفاء من الإصابة التى كان يعانى منها خلال الفترة الماضية، وهى عبارة عن جزع فى الرباط الداخلى للركبة، وتم استبعاده من قائمة مباراة الفريق أمام وادى دجلة، الثلاثاء الماضى رغم مشاركة اللاعب فى التدريبات الجماعية وجاهزيته للقاء.
ويهتم كثيرا نجم المقاصة بالسوشيال ميديا حيث إنه يرصد لحظاته العائلية البعيدة عن كرة القدم بصحبة أسرته دائما على إنستجرام.
أحمد عادل وزجته
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