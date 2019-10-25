شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الترسانة يهزم 6 أكتوبر 4 / 2 فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الترسانة الفوز على فريق 6 أكتوبر، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم باستاد حسن الشاذلي بميت عقبة في الدور التمهيدى الثالث لكأس مصر.

وشهدت المباراة الظهور الأول لمؤمن عبد الغفار كمديرا فنيا بعد تصعيده خلفا لعلاء ميهوب الذي رحل بعد الخسارة بهدفين من السويس في الأسبوع الأول للقسم الثاني حيث حرصت جماهير الشواكيش التي شاهدت اللقاء على تشجيع اللاعبين والجهاز الفني عقب المباراة وطالبت طارق سعيد رئيس الترسانة باستمرار عبد الغفار على رأس القيادة الفنية.

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وكانت هناك مواجهة خاصة خارج الخطوط بين مؤمن عبدالغفار وأحمد عبد الغني لاعب الحدود الأسبق و المدير الفني الحالي لفريق 6 أكتوبر.



الترسانة يهزم 6 أكتوبر 4 / 2 فى كأس مصر