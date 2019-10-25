نشرة سوبر كورة.. الأهلى يرفض الوديات.. وصلاح ينهى أزمة الشارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، جماهير الريدز، بعدما سيطر عليهم حالة من القلق خلال الأيام الماضية بعدما تغيب الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد عن مباراة جينك البلجيكي واستبدل الظهير الأيسر أندى روبرتسون فى نفس المباراة لإصابة الثنائى.

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