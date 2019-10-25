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شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة العالم للاسكواش تتصدر عناوين الصحف العالمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت أخبار بطولة العالم لسيدات الاسكواش والتي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 24 أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر، حيث تقام المباريات في سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار، مواقع الصحف العالمية وخاصة CNN.
وعلقت CNN الأمريكية على قيمة جوائز البطولة التي تم رفع قيمتها لتكون أكبر من جوائز بطولة الرجال والتي ستقام 8 نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 335 ألف دولار فقط، وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ اللعبة.
كما حصرت CNN جوائز الفائز باللقب حيث تحصد بطلة العالم على مبلغ مالي مقدر ب 48.640 ألف دولار في مقابل 45.600 للبطل الفائز بمنافسات الرجال.
كما نشرت CNN تصريحا للبطلة المصرية رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة و المصنفة الأولى عالميا للسيدات، والتي علقت على قيمة مكافآت السيدات مقابل الرجال قائلة: أنا فخورة بأن أكون جزءًا من هذه الرياضة التي حققت هذا التغيير، ومن النادر جدًا أن نراها في أي رياضة.
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