شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتأهل للدور التمهيدي الرابع لكأس مصر برباعية في شبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق النصر فوزاً كبير علي جمهورية شبين برباعية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الأول ضمن الدور التمهيدي الثالث بكاس مصر. انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني أحرز النصر هدفه الأول عن طريق أحمد كالوشا من ركلة جزاء في الدقيقة 8 ، وفي الدقيقة 12 أحرز جودة أيمن الهدف الثاني من عرضية رائعة من مؤمن عاطف قابلها جودة بقدمه اليمنى في المرمي ، وفي الدقيقة 33 عاد جودة أيمن بتسجيل الهدف الثالث بصناعة أحمد حسين ، وفي الدقيقة 40 أحرز أحمد كالوشا الهدف الرابع من ركلة جزاء. Advertisements بهذه النتيجة تأهل فريق النصر للدور التمهيدي الرابع ببطولة كأس مصر. وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل 14 مباراة في الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر كان مقرر اقامتها غدا السبت ، وذلك لعدم صلاحية الملاعب بعد موجة الأمطار التي اجتاحت البلاد خلال الأيام الماضية .. والمباريات المؤجلة هي:

- سبورتنج / بني عبيد

- الرجاء / الأولمبي

- أبو قير للأسمدة / شربين

- بيلا / بلطيم

- الجزيرة بالضبعة / الحرية بمطروح

- نهضة العامرية / القباري

- عرب الرمل / المطرية بالدقهلية

- عمال المنصورة / السنبلاوين

- ألعاب دمنهور / ميت الخولي

- العبور بالأسكندرية / المنصورة

- اتحاد نبروه / الحامول

- غزل المحلة / كفر الشيخ

- عثماثون طنطا / الحمام

- غزل شبين / المعمورة

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