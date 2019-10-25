شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. أبو طالب العيسوى يفسخ تعاقده مع العروبة العمانى بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق نادى العروبة العمانى مع المصرى أبو طالب العيسوى المدير الفنى للفريق على فسخ التعاقد بصورة ودية.

وأصدر العروبة بيانا رسميا قال فيه : "بناء على المستجدات والخطة التحسينية للنادى ونتيجة للجلسة المطولة مع الجهاز الفنى للفريق الأول فقد أسفر الاتفاق على فسخ العقد مع الجهاز الفنى مثمنين ومقدرين الدور والمجهود الذى قاموا به خلال الفترة الماضية والذى يقوم به كل محبى وداعمى الكيان العرباوى".

Advertisements

وكان مسئولو نادى العروبة العمانى قد تعاقدوا مع المدير الفنى السابق للنادى الإسماعيلى أبو طالب العيسوى، ليتولى مهمة تدريب الفريق العمانى فى 19 أغسطس الماضى.

وأعلن العروبة تعاقده مع العيسوى بشكل رسمى وقتها لقيادة الفريق فنيًا خلال الموسم المقبل، بمعاونة كل من من عاطف عبد العزيز وعلى يحيى مدربان وأحمد حسن مدربا لحراس المرمى.

يذكر أن هذه هى المرة الثانية الذى يتولى فيها أبو طالب العيسوى قيادة فريق العروبة العمانى، حيث حقق مدرب الدراويش مع الفريق العمانى نتائج جيدة.