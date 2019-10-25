شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاعب أرسنال بيبي يفوز بجائزة لاعب الاسبوع في الدوري الاوربي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 25 أكتوبر 2019 أعلن الحساب الرسمي لبطولة الدوري الاوربي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر فوز لاعب نادي آرسنال الإنجليزي المهاجم الدولي الإيفواري نيكولاس بيبي بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة الدوري الاوربي. واستطاع اللاعب الدولي الإيفواري نيكولاس بيبي تسجيل هدفين في فوز فريقه أرسنال الإنجليزي علي حساب نظيره غريق فيتوريا جيماريش البرتغالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس علي ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الانجليزية لندن.

وبهذه النتيجة احتل نادي آرسنال صدارة ترتيب المجموعة و يأتي خلفه النادي البرتغالي فيتوريا جيماريش.

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