شكرا لقرائتكم ميتشو يجهز مصطفى فتحى للعب أساسيا مع الزمالك بعد فترة التوقف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الصربى ميتشو، الدفع بمصطفى فتحى لاعب الفريق فى التشكيل الأساسى للمباريات الرسمية، عقب انتهاء فترة توقف الدورى الحالية، والتى تنتهى يوم 25 نوفمبر المقبل.

أكد مصدر داخل الجهاز الفنى للزمالك، أن الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق يجهز مصطفى فتحى للدفع به أساسيا، وذلك من خلال المباريات الودية، التى سيخوضها الفريق الأبيض خلال فترة التوقف الحالية.

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال بعد فوزه جينيراسيون السنغالى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما أمس ضمن مباريات اياب جولة دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

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كان مصطفى فتحى احتياطيا فى مباراة الزمالك جينيراسيون السنغالى، وكاد أن يحل بديلا فى الشوط الثانى بعد أن أجرى عمليات الإحماء، إلا أن إصابة محمد عواد حارس مرمى الفريق وخروجه ونزول محمد صبحى حالت دون مشاركة اللاعب.

ويعكف ميشتو مع جهازه المعاون خلال الفترة الحالية حول تجهيز برنامج التوقف، الذى سيبدأ بحصول اللاعبين على راحة سلبية بداية من اليوم وسيتم خضوع جميع اللاعبين لقياسات بدنية فور العودة من الراحة تمهيدا للبرنامج البدنى الذى سيخصص لكل لاعب قبل خوض مباريات ودية خلال معسكر الفريق الخارجي.

ويسعى ميتشو إلى الاستفادة من التوقف بأفضل صورة للارتقاء بالمعدلات الفنية والبدنية لجميع اللاعبين خاصة بعد التذبذب الذى حصل فى بعض الفترات تحت قيادته والذى يرغب فى تصحيحه خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يمنح المدير الفنى للزمالك خلال المباريات الودية المقبلة الفرصة للعناصر التى تلعب أى لقاء تحت قيادته وعلى رأسهم إسلام جابر.