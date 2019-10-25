6 لاعبين مصريين يودعون بطولة مصر الدولية للإسكواش...

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جدة - عمرو شويل ودع 6 لاعبين مصريين من منافسات الدور الأول ببطولة مصر الدولية لرجال الاسكواش والتي تستضيفها أهرامات الجيزة خلال الفترة بين 25 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر، التي تقدر قيمة جوائزها بحوالي 185 ألف دولار من الدور التمهيدي.

وجاءت نتائج المصريين الستة كالتالي: خسارة يحيى النوساني أمام منافسه الماليزي إيان يو بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 46 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 8-11, 11-4, 11-4 . خسارة مصطفى السرتي أمام منافسه رفائيل كاندرا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 11-7, 12-10. خسارة شهاب عصام أمام الفرنسي لوكاس سيرم بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرفت 26 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-3, 11-1. Advertisements خسارة مازن جمال أمام منافسه تسز فانج يب بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-7, 11-3, 11-8 . خسارة يوسف إبراهيم أمام منافسه أدريان والرد بعد الهزيمة بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 65 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2, 8-11, 10-12, 11-5, 11-7 خسارة كريم الحمامي أمام منافسه الاسكتلندي جريج لوبان بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 30 دقيقة حيث انسحب الحمامي من المباراة للاصابة بعد مرور الشوط الأول والذي جاءت نتيجته كالتالي: 14-13.

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