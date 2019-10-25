شكرا لقرائتكم مدرب الزمالك: حققنا المطلوب أمام جينيراسيون.. وتأثرنا بالضغط العصبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عصام مرعى مدرب الزمالك، أن الفريق الأبيض نجح فى تحقيق الهدف المطلوب منه خلال مباراة جينيراسيون السنغالى، والتى أقيمت أمس فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وأكد مرعى فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى الزمالك: هدف الفريق فى مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى كان التأهل، وقد حقق الهدف رغم الظروف التى واجهت الفريق وأدت إلى إعادة اللقاء.

وعن مستوى الزمالك المتواضع فى مباراة الأمس قال: الزمالك واجه ضغطا عصبيا وهو ما أثر على اللاعبين داخل الملعب وادى إلى عدم الظهور بالمستوى المطلوب ولكن فى النهاية تأهل لدور المجموعات الأفريقي.

كما أشار مدرب الزمالك إلى أن المباراة كانت مشحونة ويسودها التوتر والجهاز الفنى كان يحاول تهدئة اللاعبين ونجحنا فى إحراز هدف واهدرنا ركلة جزاء وأجرينا تغييرات اضطرارية.