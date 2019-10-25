شكرا لقرائتكم تعرف على موعد عودة محمد حسن من الإصابة لمران الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موعد عودة محمد حسن لاعب الوسط المدافع بالفريق للمشاركة فى التدريبات الجماعية فى الفريق الأبيض عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب.

وقال طبيب القلعة البيضاء أن محمد حسن يحتاج لـ 10 أيام فقط للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، حيث أوضح أن محمد حسن أجرى عملية غضروف الركبة خلال الفترة الماضية ويؤدي برنامج تأهيلي في الفترة الحالية.

وكان محمد حسن ابتعد عن المشاركة في المباريات الأخيرة محليا وأفريقيا بسبب الإصابة ومن المقرر أن يكون جاهز للمشاركة في المباريات بعد انتهاء فترة التوقف الحالية.