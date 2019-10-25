شكرا لقرائتكم تعرف على موعد عودة محمد حسن من الإصابة لمران الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال طبيب القلعة البيضاء أن محمد حسن يحتاج لـ 10 أيام فقط للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، حيث أوضح أن محمد حسن أجرى عملية غضروف الركبة خلال الفترة الماضية ويؤدي برنامج تأهيلي في الفترة الحالية.
وكان محمد حسن ابتعد عن المشاركة في المباريات الأخيرة محليا وأفريقيا بسبب الإصابة ومن المقرر أن يكون جاهز للمشاركة في المباريات بعد انتهاء فترة التوقف الحالية.
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