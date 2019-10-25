نقل نهائي كأس الاتحاد الآسيوي للمرة الثانية ليقام في كوالالمبور









اسماء السيد - قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة إن مكان إقامة نهائي كأس الاتحاد بين فريقي 25 ابريل الكوري الشمالي والعهد اللبناني تغير مرة أخرى وستقام المباراة في كوالالمبور عاصمة ماليزيا.

ونقل الاتحاد القاري في وقت سابق هذا الأسبوع المباراة إلى شنغهاي من بيونجيانج بسبب العقوبات الدولية الاقتصادية على كوريا الشمالية.

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وقال الاتحاد الآسيوي إن القرار استند إلى عدة اعتبارات تتعلق بالبث التلفزيوني والترويج للمباراة بحيث يمكن مشاهدتها في جميع أنحاء القارة والشرق الأوسط.

ولم يكشف الاتحاد عن أسباب اخرى للتغيير الأخير في مكان المباراة لكنه أكد أنها ستقام الآن في كوالالمبور في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني المقبل أي بعد يومين من موعدها الأصلي.

وأوضح الاتحاد في بيان "تم إخطار اتحادي كوريا الشمالية ولبنان والناديين بهذه التغييرات. الاتحاد يعتذر عن هذا الازعاج".