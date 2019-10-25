محمود لاعب وسط الأهلي المصري يخضع لجراحة في ركبته بألمانيا









اسماء السيد - أعلن الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة أن محمد محمود لاعب الوسط سيتوجه إلى ألمانيا للخضوع لجراحة للعلاج من إصابة في الرباط الصليبي للركبة.

ونقل موقع النادي على الإنترنت عن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي اليوم قوله "محمود يملك تأشيرة الدخول إلى ألمانيا وستشهد الساعات المقبلة التنسيق مع الفريق الطبي الألماني الذي سيجري الجراحة بعد التأكد من إصابته بقطع في الرباط الصليبي".

وغادر محمود مران الفريق يوم الأربعاء الماضي متأثرا بإصابته التي تم التأكد منها بعد خضوعه لفحص بالأشعة.

وهذه المرة الثانية التي يتعرض فيها اللاعب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي لركبته خلال عام واحد.