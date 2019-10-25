كارول وشير يغيبان عن نيوكاسل أمام ولفرهامبتون للإصابة









اسماء السيد - قال ستيف بروس مدرب نيوكاسل يونايتد اليوم الجمعة إن المهاجم اندي كارول والمدافع فابيان شير سيغيبان عن مواجهة ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد الأحد للإصابة.

ويعاني كارول من إصابة طفيفة في أعلى الفخذ خلال خسارة نيوكاسل 1-صفر أمام تشيلسي يوم السبت الماضي بينما يغيب شير بسبب مشكلة في ركبته.

وقال بروس في مؤتمر صحفي اليوم "إنها ليست إصابات خطيرة على الإطلاق. تعرض اندي لإصابة في الفخذ يوم السبت الماضي وفابيان يعاني من التهاب طفيف في ركبته لكن رغم ذلك يلعب منذ عدة أسابيع. سيغيبان عن مباراة الأحد".

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وكانت هناك أخبار أفضل إذ اقترب المدافع فلوريان لوجن من التعافي من إصابة في ركبته والجناح مات ريتشي من إصابة في القدم.

ويأمل بروس، الذي أبدى سعادته بتوقيع الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا لعقد جديد لمدة ست سنوات قادمة أمس الخميس، في أن يربط الشقيقان ماثيو وشون لونجستاف ثنائي الوسط مستقبلهما مع النادي.

وقال بروس "مثل هذه الأشياء لا تستغرق يوما واحدا على أي حال. أثق تماما في بقائهما. إنهما شابان يملكان مستقبلا كبيرا".

ويتطلع نيوكاسل، الذي يحتل المركز 18 في الدوري بثماني نقاط من تسع مباريات، إلى انتصاره الثالث هذا الموسم.