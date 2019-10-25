شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلي التدريبي خلال فترة توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق برنامج تجهيز الفريق خلال الفترة المقبلة التى تتوقف فيها بطولة الدوري لإرتباطات المنتخبين الأول والأولمبي.

ويخوض المنتخب الأولمبي تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تقام في مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ، فيما سيخوض المنتخب الأول مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021).

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وحصل الأهلي على راحة اليوم ، الجمعة، وغداً بعد تدريبات متواصلة طوال الفترة الماضية وسيعود الفريق للتدريبات الأحد المقبل ، ويتدرب الاهلي على ملعبه بالتتش عدة أيام لن تشهد خوض مباريات ودية حسب تأكيدات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وبعد ذلك يسافر الفريق للخارج لأقامه معسكر خارجي غالباً سيكون في الامارات وسيخوض خلاله مباراتين وديتين ثم تبدأ المرحلة الثانية في القاهرة بعد العودة من المعسكر الخارجي، وسيتم تحديد ملامحها النهائية وفقًا لاحتياجات ومتطلبات الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، من أجل تحقيق الاستفادة الفنية والبدنية الكاملة للفريق من فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز.