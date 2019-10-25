شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف مفاجأة ميتشو لـ مصطفى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز الصربى ميتشو مدرب الزمالك، مفاجأة سارة لنجم الفريق العائد من الإصابة مصطفى فتحى عقب انتهاء فترة توقف الدورى الحالية، والتى تنتهى يوم 25 نوفمبر المقبل.

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال بعد فوزه جينيراسيون السنغالى بهدف نظيف فى المباراة، التى جمعتهما أمس ضمن مباريات اياب جولة دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

كان مصطفى فتحى احتياطيا فى مباراة الزمالك جينيراسيون السنغالى، وكاد أن يحل بديلا فى الشوط الثانى بعد أن أجرى عمليات الإحماء، إلا أن إصابة محمد عواد حارس مرمى الفريق وخروجه ونزول محمد صبحى حالت دون مشاركة اللاعب.

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