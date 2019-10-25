شكرا لقرائتكم خبر عن عصام مرعي: الزمالك حقق المطلوب أمام جينيراسيون السنغالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام مرعي مدرب الزمالك ، أن الفريق الأبيض نجح في تحقيق الهدف المطلوب منه خلال مباراة جينيراسيون السنغالي والتي أقيمت أمس في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وأضاف مرعي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، هدف الفريق في مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي كان التأهل وقد تحقق الهدف رغم الظروف التي واجهت الفريق وادت إلى إعادة اللقاء.

وعن ظهور الزمالك بمستوي متواضع في مباراة الأمس قال عصام مرعى، الزمالك واجه ضغطا عصبيا وهو ما أثر على اللاعبين داخل الملعب وأدي إلى عدم الظهور بالمستوى المطلوب ولكن في النهاية تأهل لدور المجموعات الإفريقي.

كما أشار مدرب الزمالك إلى أن المباراة كانت مشحونة ويسودها التوتر والجهاز الفني كان يحاول تهدئة اللاعبين ونجحنا في إحراز هدف وأهدرنا ركلة جزاء وأجرينا تغييرات اضطرارية.