شكرا لقرائتكم خبر عن عصام مرعي: الزمالك حقق المطلوب أمام جينيراسيون السنغالي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام مرعي مدرب الزمالك ، أن الفريق الأبيض نجح في تحقيق الهدف المطلوب منه خلال مباراة جينيراسيون السنغالي والتي أقيمت أمس في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.
وأضاف مرعي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، هدف الفريق في مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي كان التأهل وقد تحقق الهدف رغم الظروف التي واجهت الفريق وادت إلى إعادة اللقاء.
وعن ظهور الزمالك بمستوي متواضع في مباراة الأمس قال عصام مرعى، الزمالك واجه ضغطا عصبيا وهو ما أثر على اللاعبين داخل الملعب وأدي إلى عدم الظهور بالمستوى المطلوب ولكن في النهاية تأهل لدور المجموعات الإفريقي.
كما أشار مدرب الزمالك إلى أن المباراة كانت مشحونة ويسودها التوتر والجهاز الفني كان يحاول تهدئة اللاعبين ونجحنا في إحراز هدف وأهدرنا ركلة جزاء وأجرينا تغييرات اضطرارية.
كانت هذه تفاصيل خبر عصام مرعي: الزمالك حقق المطلوب أمام جينيراسيون السنغالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.