شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل 14 مباراة فى تمهيدي كأس مصر بسبب الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل 14 مباراة في الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر التي كان مقرر إقامتها غدا السبت ، وذلك لعدم صلاحية الملاعب بعد موجة الأمطار التي اجتاحت البلاد خلال الأيام الماضية .. والمباريات المؤجلة هي: - سبورتنج / بني عبيد - الرجاء / الأولمبي - أبو قير للأسمدة / شربين - بيلا / بلطيم - الجزيرة بالضبعة / الحرية بمطروح - نهضة العامرية / القباري - عرب الرمل / المطرية بالدقهلية Advertisements - عمال المنصورة / السنبلاوين - ألعاب دمنهور / ميت الخولي - العبور بالأسكندرية / المنصورة - اتحاد نبروه / الحامول - غزل المحلة / كفر الشيخ - عثماثون طنطا / الحمام - غزل شبين / المعمورة. من المقرر أن تحدد لجنة المسابقات عن المواعيد الجديد للمباراة وإخطار الأندية بها.

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