6 مصريين يودعون بطولة مصر الدولية لرجال الاسكواش من الدور الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منافسات الدور الأول ببطولة مصر الدولية لرجال الاسكواش التى تستضيفها أهرامات الجيزة خلال الفترة بين 25 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر خسارة 6 لاعبين مصريين ليودعوا البطولة التى تقظر قيمة جوائزها بنحو 185 ألف دولار من الدور التمهيدى. وجاءت نتائج المصريين الستة كالتالى: هزيمة يحيى النوساني أمام منافسه الماليزي إيان يو بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 46 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 8-11, 11-4, 11-4 ، و خسارة مصطفى السرتي أمام منافسه رفائيل كاندرا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 11-7, 12-10 . Advertisements كما خسر شهاب عصام أمام الفرنسي لوكاس سيرم بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرفت 26 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-3, 11-1، وخسارة مازن جمال أمام منافسه تسز فانج يب بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-7, 11-3, 11-8 . وودع يوسف إبراهيم أمام منافسه أدريان والر بعد الهزيمة بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 65 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2, 8-11, 10-12, 11-5, 11-7 ، و خسارة كريم الحمامي أمام منافسه الاسكتلندي جريج لوبان بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 30 دقيقة حيث انسحب الحمامي من المباراة للاصابة بعد مرور الشوط الأول والذي جاءت نتيجته كالتالي: 14-13.

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