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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها أحمد فتحى خارج معسكر منتخب مصر فى نوفمبر بسبب الشارة، الزمالك يرفض رحيل الظهيرين فى يناير بسبب القائمة الأفريقية.

الزمالك يرفض رحيل الظهيرين فى يناير بسبب القائمة الأفريقية

رفض مسئولو الزمالك، رحيل الثنائى التونسى حمدى النقاز وحازم إمام ظهيرى الفريق الأبيض، بأى صورة فى شهر يناير القادم، خاصة لاعتماد الفريق على الثنائى سواء محليا أو إفريقيا، بعد الأنباء التى ترددت مؤخرًا عن تلقى اللاعب التونسى عروض خارجية وهو ما علق عليه مصدر مسئول بالزمالك إنه فى حالة وصول عرض رسمى لأى لاعب يتم مناقشته ولكن الموقف واضح تماما خلال الفترة الحالية فى تلك المسألة داخل مجلس الإدارة بإنه لا توجد نية للتفريط فى خدمات أى لاعب خاصة المقيدين فى القائمة الأفريقية.

كشف طبى للاعبى الزمالك فى المنتخب الأوليمبي غداً بسبب أمم أفريقيا

يجرى رباعى الزمالك مصطفى محمد وإمام عاشور ومحمد صبحي ومحمد عبد السلام، لاعبو منتخب مصر الأوليمبي كشفا طبيا غدا، السبت، بأحد المستشفيات المعتمدة من أجل إرساله إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للتعريف بالحالة الطبية لكل لاعب، بناءً على تعليمات الاتحاد الأفريقى قبل المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

أحمد فتحى خارج معسكر منتخب مصر فى نوفمبر بسبب الشارة

طلب أحمد فتحى لاعب النادى الأهلى عدم التواجد فى معسكر منتخب مصر المقبل، المقرر انطلاقه فى شهر نوفمبر حال عدم حصوله على شارة القيادة، بصفته الأقدم داخل صفوف الفراعنة.

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الزمالك يقترب من السفر للإمارات فى توقف الدورى

اقترب مسئولو الزمالك من الاستقرار على وجهة الفريق خلال فترة توقف المباريات الرسمية التى تبدأ من اليوم الجمعة بعد الانتهاء من مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى فى دورى أبطال أفريقيا.

الأهلي يعلن سفر محمد محمود إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن محمد محمود لاعب الفريق سوف يغادر إلى ألمانيا خلال الأيام القادمة لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

حسام البدرى يطلب إقامة ودية الفراعنة فى نوفمبر "سرا" وبدون جماهير

يدرس حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، إقامة المباراة الودية للفراعنة الكبار المقرر لها أحد يومىّ 7 أو 8 نوفمبر المقبل، سرا وبدون جمهور على طريقة المباراة الودية التى أقامها المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب أمام جنوب افريقيا على ستاد الاسماعيلية مؤخرا.

مجلس الأهلي يجتمع عصر غد بفرع الشيخ زايد

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلى اجتماعاً عصر غد السبت، بفرع الشيخ زايد لمناقشة عدة أمور وقضايا رياضية وإنشائية وإدارية فرضت نفسها على الساحة الأهلاوية خلال الفترة الماضية، بجانب التطرق لتداعيات أزمة تأجيل بطولة الدورى التى شغلت الجميع خلال الفترة الماضية قبل أن يتم حسمها بتأجيل المسابقة لما بعد أمم أفريقيا تحت 23 سنة.