الارشيف / اخبار الرياضه

الزمالك يستعيد محمد حسن خلال 10 أيام بعد جراحة الغضروف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد محمد حسن خلال 10 أيام بعد جراحة الغضروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن  محمد حسن لاعب الوسط المدافع بالفريق سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض بعد 10 أيام، عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب.

 

Advertisements

أوضح الطبيب أن محمد حسن أجرى عملية غضروف الركبة خلال الفترة الماضية ويؤدي برنامج تأهيلي في الفترة الحالية.

 

وكان اللاعب  ابتعد عن المشاركة في المباريات الأخيرة محليا وأفريقيا بسبب الإصابة ومن المقرر أن يكون جاهز للمشاركة في المباريات بعد انتهاء فترة التوقف الحالية.

تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على جينيراسيون بطل السنغال بهدف دون رد فى اللقاء الذى أقيم  باستاد السلام أحرزه مصطفى محمد في الدقيقة 18 ، بعد أن انتهي لقاء الذهاب قد انتهي بهزيمة الزمالك 1 / 2 أمام جينيراسيون بطل السنغال بإحتساب خاصية الهدف خارج الملعب بهدفين.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يستعيد محمد حسن خلال 10 أيام بعد جراحة الغضروف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا