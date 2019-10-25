شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد محمد حسن خلال 10 أيام بعد جراحة الغضروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن محمد حسن لاعب الوسط المدافع بالفريق سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض بعد 10 أيام، عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب.

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أوضح الطبيب أن محمد حسن أجرى عملية غضروف الركبة خلال الفترة الماضية ويؤدي برنامج تأهيلي في الفترة الحالية.

وكان اللاعب ابتعد عن المشاركة في المباريات الأخيرة محليا وأفريقيا بسبب الإصابة ومن المقرر أن يكون جاهز للمشاركة في المباريات بعد انتهاء فترة التوقف الحالية.

تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على جينيراسيون بطل السنغال بهدف دون رد فى اللقاء الذى أقيم باستاد السلام أحرزه مصطفى محمد في الدقيقة 18 ، بعد أن انتهي لقاء الذهاب قد انتهي بهزيمة الزمالك 1 / 2 أمام جينيراسيون بطل السنغال بإحتساب خاصية الهدف خارج الملعب بهدفين.