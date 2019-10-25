شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد محمد حسن خلال 10 أيام بعد جراحة الغضروف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن محمد حسن لاعب الوسط المدافع بالفريق سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض بعد 10 أيام، عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب.
أوضح الطبيب أن محمد حسن أجرى عملية غضروف الركبة خلال الفترة الماضية ويؤدي برنامج تأهيلي في الفترة الحالية.
وكان اللاعب ابتعد عن المشاركة في المباريات الأخيرة محليا وأفريقيا بسبب الإصابة ومن المقرر أن يكون جاهز للمشاركة في المباريات بعد انتهاء فترة التوقف الحالية.
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