شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يتحمل تكاليف علاج لاعب بنها بعد سقوطه من "أسانسير" منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتحمل اتحاد الكرة الطائرة برئاسة أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الاتحاد تكاليف علاج اللاعب محمد عبد المنعم يوسف، الذى يلعب حاليا فى صفوف بنها الذى يعانى من كسور مضاعفة بعد سقوطه من "أسانسير" الدور السادس بمنزله.

و صرح عبد الدايم بأن الاتحاد سيتحمل مصاريف علاج لاعب الكرة الطائرة محمد عبد المنعم لاعب بنها الحالى عبر صفحة الاتحاد على فيس بوك.

يأتى ذلك فى ظل تعرض محمد عبد المنعم لاعب بنها لحادث إثر سقوطه من "أسانسير" الدور السادس بمنزله وفقا لتاكيدات أحمد عبد الدايم رئيس الإتحاد ، ما أدى إلى كسور مضاعفة، فى إطار سعى الاتحاد الحالى للاهتمام بلاعبى الأندية بمختلف الأعمار.