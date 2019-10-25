شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يمنح لاعبى المقاولون راحة 3 أيام قبل الاستعداد لاستئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر
ويعود المقاولون إلى التدريبات الاثنين المقبل على ملعبه بالجبل الأخضر، لبدء مرحلة إعداد جديدة يتخللها عدة مباريات ودية لتجهيز الفريق لاستئناف مسابقة الدورى.
ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 7 نقاط حصدها ذئاب الجبل بعد الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم التعادل مع سموحة 2/2، والفوز على الإنتاج الحربى 1 /0، وأخيرا الخسارة من الزمالك بهدفين مقابل هدف.
ومن المقرر أن يواجه المقاولون فريق الجونة بعد استئناف مسابقة الدورى العام فى إطار منافسات الجولة السادسة، ويتبقى لذئاب الجبل مباراة مؤجلة أمام أسوان من الجولة الرابعة.
كانت هذه تفاصيل خبر عماد النحاس يمنح لاعبى المقاولون راحة 3 أيام قبل الاستعداد لاستئناف الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.