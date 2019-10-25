شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يمنح لاعبى المقاولون راحة 3 أيام قبل الاستعداد لاستئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبى الفريق راحة سلبية لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم الجمعة بعد توقف مسابقتى الدورى العام وكأس مصر، بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

ويعود المقاولون إلى التدريبات الاثنين المقبل على ملعبه بالجبل الأخضر، لبدء مرحلة إعداد جديدة يتخللها عدة مباريات ودية لتجهيز الفريق لاستئناف مسابقة الدورى.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 7 نقاط حصدها ذئاب الجبل بعد الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم التعادل مع سموحة 2/2، والفوز على الإنتاج الحربى 1 /0، وأخيرا الخسارة من الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يواجه المقاولون فريق الجونة بعد استئناف مسابقة الدورى العام فى إطار منافسات الجولة السادسة، ويتبقى لذئاب الجبل مباراة مؤجلة أمام أسوان من الجولة الرابعة.