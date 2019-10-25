طبيب الزمالك يعلن لمصراوي موعد عودة محمد حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف محمد أسامة، طبيب الزمالك، تطورات تعافي محمد حسن، لاعب الوسط المدافع بالفريق، من إصابته، محددًا موعد عودته إلى الملاعب مجددا.

وقال الطبيب، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن حسن سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض بعد 10 أيام، عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب.

وأضاف أن محمد حسن أجرى عملية غضروف الركبة خلال الفترة الماضية، ويؤدي برنامجا تأهيليا في الفترة الحالية.

يُذكر أن اللاعب ابتعد عن المشاركة في المباريات الأخيرة محليا وأفريقيا بسبب الإصابة، ومن المقرر أن يكون جاهز للمشاركة في المباريات بعد انتهاء فترة التوقف الحالية.