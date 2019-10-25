ميتشو لمصراوي: أتعرض للحرب من الإعلام الأهلاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

رد الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك على الفيديو المتداول له أثناء مباراة جينيراسيون حيث يطلب من حاملي إلقاء الكرات في الملعب لتعطيل المباراة؟

وتمكن الزمالك من الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي بهدف دون رد في إياب الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا ليمر إلى دور المجموعات بعد أن خسر مباراة الذهاب بهدف مقابل هدفين.

وقال ميتشو من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة: "هذا الكلام غير معقول وغير مقبول، لا يمكن أن أقوم بهذا الأمر، لقد شاهدت الفيديو، وفي هذا الوقت كنت أتحدث مع مصطفى فتحي."

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وأضاف: "مصطفى فتحي كان جاهز لخوض المباراة وكان على وشك المشاركة لكن إصابة محمد عواد حالت دون مشاركته، كان يجب أن أتحدث مع اللاعب، هذا كل ما في الأمر."

وأكمل: "الإعلام الأهلاوي يُحاربني في هذه البلد، لكن لا يعرفوا أنني شخصية قوية وما يحدث لن يزيدني إلا قوة وإصرار، الجميع يتحدث عن هجومي على محمود عبد العزيز وهذا أمر غير صحيح لقد اتصلت باللاعب وقمت بزيارته من أجل الاطمئنان عليه، أنا لست مدربهم أن صديق هؤلاء اللاعبين."

واختتم تصريحاته: "أحب لاعبي الزمالك وأحب النادي."