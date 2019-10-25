محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:
رد الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك على الفيديو المتداول له أثناء مباراة جينيراسيون حيث يطلب من حاملي إلقاء الكرات في الملعب لتعطيل المباراة؟
وتمكن الزمالك من الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي بهدف دون رد في إياب الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا ليمر إلى دور المجموعات بعد أن خسر مباراة الذهاب بهدف مقابل هدفين.
وقال ميتشو من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة: "هذا الكلام غير معقول وغير مقبول، لا يمكن أن أقوم بهذا الأمر، لقد شاهدت الفيديو، وفي هذا الوقت كنت أتحدث مع مصطفى فتحي."
وأضاف: "مصطفى فتحي كان جاهز لخوض المباراة وكان على وشك المشاركة لكن إصابة محمد عواد حالت دون مشاركته، كان يجب أن أتحدث مع اللاعب، هذا كل ما في الأمر."
وأكمل: "الإعلام الأهلاوي يُحاربني في هذه البلد، لكن لا يعرفوا أنني شخصية قوية وما يحدث لن يزيدني إلا قوة وإصرار، الجميع يتحدث عن هجومي على محمود عبد العزيز وهذا أمر غير صحيح لقد اتصلت باللاعب وقمت بزيارته من أجل الاطمئنان عليه، أنا لست مدربهم أن صديق هؤلاء اللاعبين."
واختتم تصريحاته: "أحب لاعبي الزمالك وأحب النادي."
كانت هذه تفاصيل خبر ميتشو لمصراوي: أتعرض للحرب من الإعلام الأهلاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.