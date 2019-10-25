مواقف كرة القدم مع الطقس السيئ.. القمة تتحول لـ"بركة" والرياح تسجل هدفاً

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اجتاحت محافظات مصر منذ يوم أمس،الخميس، موجة من الطقس السييء، صاحبها هطول أمطار رعدية وبرق وانخفاض في درجات الحرارة لتناشد الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين، بعدم الخروج بقدر الإمكان إلا في حالة الضرورة القصوى.

وجاء تأجيل بطولة الدوري الممتاز الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي ليمنع اقامة مباريات في الظروف الجوية الحالية حيث كان من المقرر أن ينطلق الأسبوع السادس أمس الخميس بمباراة حرس الحدود والاتحاد السكندري.

وعانت كرة القدم المحلية والعالمية مع الطقس السيىء في عدة مناسبات أهمها.

1- القمة تتحول لبركة

تظل مباراة القمة في الدور الأول من الموسم الماضي التي أقيمت في نهاية شهر مارس في المواجهة المؤجلة بينهما من الجولة ١٧ في بطولة الدوري الممتاز أشهر المباريات التي أقبمت وسط طقس سيىء.

وتحول ملعب برج العرب إلي "بركة مياه" قبل مواجهة الأهلي والزمالك الليلة بسبب الأمطار الشديدة التي هطلت وعلى الرغم من المحاولات لتهيئته إلا أن المباراة خرجت بصورة سيئة وانتهت بالتعادل السلبي بسبب حالة الملعب.

2- الأهلي والقطن

ألغى الحكم الزامبي جاني سيكاوزي مباراة الأهلي والقطن الكاميروني التى أقيمت 15 أكتوبر عام 2013 ببطولة دوري أبطال أفريقيا افي إطار دور نصف النهائي.

وهطلت الأمطار بغزارة على مديينة جاروا الكاميرونية معقل المباراة ليقرر الحكم إيقافها فى الدقيقة 55 وأبلغ الفريقين قراره بالتأجيل لمدة 24 ساعة.

ولعب المباراة فى اليوم التالي وتعادل الفريقين 1-1 ليصعد الأهلي إلى النهائي ويتوج بالبطولة على حساب أورلاندو الجنوب أفريقي.

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3- الزمالك وإنيمبا

وجه الزمالك نفس ظروف الأهلي في مواجهته لأنيمبا في مدينة أبوجا النيجيرية في افتتاح مبارياته بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2016 .

واقيمت المباراة في شهر رمضان لعام 2016 وسط طقس سيىء إلا أن الزمالك استطاع الفوز على الفريق النيجيري بهدف باسم مرسي وتأهل لنهائي ليواجه صن دوانز الجنوب أفريقي ولكنه خسر اللقب.

4- المصري وسيمبا

المصري البورسعيدي كان حاضراً في مواقعة مشابهة في السابع من مارس 2018 أثناء مواجهة سيمبا التنزاني بالملعب الوطني بتنزانيا،في اطار دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتوقفات المباراة فى الدقيقة 82 بسبب الأمطار التى هطلت على ملعب المباراة والتي أدت إلي انقطاع الكهرباء قبل أن تستأنف مرة أخري ونتهي بالتعادل 2-2 .

5- رياح وسيارة شفط فى الملعب

فى احدي مباريات بدوري الدرجة الأولى في تشيلي تعرض الملعب لأمطار شديدة ليقدم القائمون على المباراة لتصرف غريب ، فقد استدعي مدير الملعب سيارة شفط المياه لتقوم بسحب المياه من الملعب ، ولعدم وجود إنارة واقتراب الليل فقد تم السماح بإجراء عملية الضفط أثناء اللعب.

الرياح فىي مباراة مباراة بكأس إنجلترا بين فريقي ثاميسميد أمام جويرنسي في المرحلة الثانية من البطولة، سجلت أغرب الأهداف في تاريخ كرة القدم فريق ثاميسميد ، حيث سدد الحارس الكرة فى اتجاه مرمي المنافس ولكن العاصفة اعادت الكرة إلي مرماه.