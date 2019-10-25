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تحديد موعد مباراة النجم والأهلي في دوري الأبطال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد التونسي موعد مباراة النجم الساحلي أمام الأهلي في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي عينها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وسيواجه النجم فريق الأهلي في تونس يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، بانتظار تحديد ملعب اللقاء وحكم المباراة.

ووضعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا النجم الساحلي مع الأهلي في المجموعة الثانية، بجانب فريقي الهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.

يُذكر أن الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة (8 ألقاب)، بلغ دور المجموعات بعد إقصاء اطلع برة بطل جنوب السودان وكانو سبورت الغيني.

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