"لست نبيًا".. فايلر يكشف لمصراوي موقفه من تأجيل الدوري ورفض الزمالك له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أجرى الخليج 365 حوارًا مع رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من أجل الحديث عن الفترة التي قضاها مع الفريق منذ أن تولى مهمته، وما يفكر فيه بالنسبة للمستقبل، والعناصر التي يمتلكها.

تولى رينيه فايلر تدريب الأهلي بداية من 31 أغسطس، وبعدما أثيرت الشكوك حول جدارته كان الفوز بكأس السوبر في سبتمبر الماضي هو بوابة العبور إلى قلوب جماهير الأهلي، خاصة أنه جاء على حساب الغريم التقليدي الزمالك.

واستطاع فايلر أن يرد على ما أثير بشأن مسيرته السابقة من خلال الفوز بكافة المباريات التي لعبها مع الأهلي حتى الآن سواء بدوري الأبطال أو على المستوى المحلي.

وأوضح فايلر في حواره مع "الخليج 365" أن هدفه الدائم هو تحقيق الفوز في المباريات المقبلة، رافضًا التعليق على وضع أي عنصر في الفريق معتبرًا أن العمل الجماعي هو الأمر الوحيد الذي يعنيه.

وإليكم تفاصيل الحوار:

ما الفارق بين ردود أفعال الجماهير عند تولى المهمة مع الأهلي وبعد الفوز بكأس السوبر؟

بالنسبة لي لا يوجد على الإطلاق تفكير في الموقف قبل أو بعد.

إذا فيما تفكر؟

مهمتي هي تطوير اللاعبين، وأن أجعل الجمهور سعيد بالعمل الذي نقوم به مع الفريق وتحقيق الإنجازات التي يبحثون عنها.

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مسئولون بنادي الزمالك، وآخر سعودي قالوا إن سيرتك الذاتية لم تكن غنية بالشكل الكافي وهو ما دفعهم لرفض التعاقد معك، هل حدث ذلك؟

أنا لا أعرف من رفض التعاقد معي، بالتأكيد أنت تعلم شيئًا ليس لدي أي علم بشأنه على الإطلاق، ويجب أن أعلم من هذا الذي رفضني لأنك تتحدث عني أنا شخصيًا.

وما رأيك في هذا الحديث؟

غريب للغاية، لكن بغض النظر عمن تحدث في هذا الأمر، عليك أن تعلم شيئًا واحدًا فقط، الكثير من الهراء يقال في الوقت الحالي وعلينا أن نتجاوزه.

مع تأجيل مباراتي الزمالك والجونة، كيف يمكن أن يؤثر شيء كهذا على الفريق وخطته للموسم؟

لا يوجد مشكلة نهائيًا، نحن نركز فقط على ما يمكن أن يكون لنا تأثير عليه، لكن بالنسبة للبلد وللبطولة سيكون من الأفضل كثيرًا أن يكون هناك أقل عدد ممكن من المباريات المؤجلة.

ما الفارق بين البنية التحتية للأهلي (الأدوات الطبية، ملاعب التدريب والتدريبات البدنية) والأندية الأوروبية؟

الكثير من الأشياء هنا على درجة جيدة للغاية، لكن في أوروبا ملاعب التدريب أفضل.

هل يمكن أن تستبعد لاعب لأن سلوكه الحياتي غير جيد؟

لا يمكن أن أتحدث عن سلوك فردي للاعبين في العلن، كرة القدم هي رياضية يخضونها فريق بشكل جماعي، وأنا دائمًا أحب أن أتحدث عن الفريق.

لكن من وجهة نظرك كيف يجب أن يكون نظام الحياة الخاصة للاعب؟

من الواضح أن الشروط الخاصة بقواعد التغذية والاستشفاء يجب أن تمارس بشكل محترف، وبدون أي تقصير، وهذا إذا كان اللاعب لديه رغبة في تقديم مسيرة مهنية عظيمة.

آخر سؤال معنا، مع كون دوري الأبطال هو الهدف الرئيسي للأهلي، هل تود أن تكون مع الفريق حتى أول كأس العالم الموسعة في الصين 2021؟

أنا مدرب، ولست نبيًا أو كاتب روايات، نحن نتولى عملية التدريب بشكل يومي وهدفنا الأساسي هو تحقيق الانتصار في المباراة القادمة، الطريق المناسب نحو ذلك هو وضع الأهداف، وليس الأحلام، وإذا عملت بشكل جيد وصحيح يوميًا النجاح سيأتي بدون شك وستستقر الأمور لتصنع مستقبلا جيدا.