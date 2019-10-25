بنود تحفيزية في لائحة قطاع الناشئين بالدراويش

أعلن تامر موسي، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، المشرف العام على قطاع الناشئين بالنادي أن المجلس بصدد اعتماد لائحة قطاع الناشئين المالية الجديدة من أجل تحفيز اللاعبين الصاعدين بالفرق المختلفة على تقديم أفضل ما لديهم خلال المباريات المقبلة. تقديم أفضل ما لديهم خلال المباريات المقبلة. وعلمت الوفد أن لائحة قطاع الناشئين تم تفعيل بند جديد يتيح صرف بدل انتقال لكل لاعب مغترب ليس مرتبط بعقد مع النادى وأن قيمة البدل ستكون ٣٠٠ جنيه شهريا للسفر لأسرته. ليس مرتبط بعقد مع النادى وأن قيمة البدل ستكون ٣٠٠ جنيه شهريا للسفر لأسرته. أما بالنسبة لبند الفوز في المباريات فسوف تكون مكافأة الفوز في أي مباراة تقام بالإسماعيلية ٢٠٠ جنيه، بينما تكون مكافأة الفوز خارجياً ٣٠٠ جنيه لكل لاعب بالقطاع.

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