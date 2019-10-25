إجازة أسبوع لمدرب الإسماعيلي الصربي ومواطنيه

وافق المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة على طلب الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى ومواطنيه الثنائي المعاون سيرديان المدرب المساعد وبويان ستماتوفيتش مخطط الأحمال على الحصول على إجازة قصيرة من أجل العودة لبلادهما. على إجازة قصيرة من أجل العودة لبلادهما. ومن المقرر أن يعود الثلاثى اعتبارا من يوم 30 أكتوبر الجارى لقيادة الفريق خلال فترة التوقف. وفاز الإسماعيلى أمس على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد ، فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. ومنح المدرب الصربى اللاعبين إجازة لمدة أسبوع تنتهى الخميس المقبل، نظرا لتأجيل مسابقة الدورى لما بعد انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب.

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