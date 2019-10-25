شوقي غريب: لن نخوض مباريات ودية جديدة

حسم الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، موقفه من خوض مباراة ودية أخيرة قبل انطلاق بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وأكد غريب لـ "الوفد"، أنه من الصعب خوض مباريات ودية نظرًا لأن الفرق ستصل قبل انطلاق البطولة بـ72 ساعة وفقًا للوائح، مما يجعل من الصعوبة إقامة وديات نتيجة ضيق الوقت. خوض مباريات ودية نظرًا لأن الفرق ستصل قبل انطلاق البطولة بـ72 ساعة وفقًا للوائح، مما يجعل من الصعوبة إقامة وديات نتيجة ضيق الوقت.

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