النصر يتأهل للدور التمهيدي الرابع بالكأس على حساب شبين

حقق فريق النصر فوزا كبيرا على جمهورية شبين برباعية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب النصر ضمن الدور التمهيدي الثالث بكأس مصر. انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني أحرز النصر هدفه الأول عن طريق احمد كالوشا من ركلة جزاء في الدقيقة 8 الثاني أحرز النصر هدفه الأول عن طريق احمد كالوشا من ركلة جزاء في الدقيقة 8 وفي الدقيقة 12 أحرز جودة أيمن الهدف الثاني من Advertisements عرضية رائعة من مؤمن عاطف قابلها جودة بيميناه في المرمي. عرضية رائعة من مؤمن عاطف قابلها جودة بيميناه في المرمي. وفي الدقيقة 33 عاد جودة ايمن بتسجيل الهدف الثالث بصناعة احمد حسين. وفي الدقيقة 40 احرز احمد كالوشا الهدف الرابع من ركلة جزاء. بهذه النتيجة تأهل النصر للدور التمهيدي الرابع ببطولة كأس مصر.

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