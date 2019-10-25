تصل الفرق المشاركة في بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، قبل انطلاق البطولة يوم 8 نوفمبر، بـ72 ساعة، وفقًا للوائح البطولة.

تشارك في البطولة 8 فرص وهي مصر البلد المستضيف، بجانب الكاميرون وغانا ومالي وزامبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وكوت ديفوار.

تقام البطولة على ملعبين هما ستاد القاهرة وستاد السلام، حيث وقع المنتخب في المجموعة الأولى التي تضم غانا والكاميرون ومالي، وتضم الثانية كوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد وصول المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا للشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.