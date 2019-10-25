إسكو وطنطا يعتذران عن مواجهة منتخب الشباب

تلقى منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، اعتذارًا من فريقي إسكو وطنطا، عن عدم مواجهة الفراعنة غدًا

وبعد غدٍ، لارتباطهما بمواجهات كأس مصر.واتفق الجهاز الفني مع نادي الشمس على مواجهته غدًا في ستاد القاهرة بدلًا من إسكو، على أن يواجه الأخير بدلًا من طنطا حال خروجه من الكأس.