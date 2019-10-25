المدير الرياضي لموناكو: مبابي يجب أن يذهب لريال مدريد

يرى لويس كامبوس المدير الرياضي لنادي موناكو الفرنسي، أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، عليه الإنضمام لريال مدريد في المستقبل ليكون من أفضل لاعبي العالم.

وأضاف كامبوس في تصريحات صحفية: " على مبابي الإنضمام لريال مدريد إذا أراد أن يكون أفضل لاعب في العالم".

وتابع: "أعتقد أن مبابي سينضم للريال في يوم ما، وسيوقعون معه بكل بتأكيد".

ويعد مبابي صاحب الـ20 عامًا من أفضل اللاعبين الشباب في الفترة الحالية، لما يملكه من إمكانيات كبيرة وسنه الصغير.

ويستهدف على مبابي الإنضمام لريال مدريد إذا أراد أن يكون أفضل لاعب في العالم".وتابع: "أعتقد أن مبابي سينضم للريال في يوم ما، وسيوقعون معه بكل بتأكيد".ويعد مبابي صاحب الـ20 عامًا من أفضل اللاعبين الشباب في الفترة الحالية، لما يملكه من إمكانيات كبيرة وسنه الصغير.ويستهدف ريال مدريد ضم مبابي من أجل تعزيز خط الهجوم لدى الفريق الملكي، حيث يسعى زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لضمه.

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