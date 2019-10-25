محمد فضل الله : تأسيس رابطة الأندية المحترفة أول خطوات تطوير الكرة المصرية

اكد الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح الرياضية ان تأسيس رابطة الأندية المحترفة هو البداية الحقيقية لتطوير الكرة المصرية ووضعها فى مصاف الدول المتقدمة ، وعدم التعرض مرة أخرى للأزمات المزمنة التي تعاني منها الكرة في مصر منذ ظهورها وحتى اليوم على الرغم من توافر عناصر انشاء رابطة الأندية المحترفة ويبقى فقط إتخاذ الخطوات اللازمة لذلك والتي حان الوقت لتفيذها في ظل الصراعات والخلافات الدائمة فيما يتعلق بمسابقات كرة القدم سواء بين اتحاد الكرة والأندية أو الأندية وبعضها البعض.

وكشف فضل الله في تصريحات خاصة للوفد أن تأسيس رابطة الأندية المحترفه لا يحتاج سوى ١٠ خطوات لتصبح على أرض الواقع وتتولى إدارة شؤون كرة القدم باحترافية كاملة بعيدا عن اي شبة مجاملة أو محاباة أو مصالح شخصية .

وقال فضل الله أن الخطوة الأولى تتمثل في قيام الاتحاد المصرى لكرة القدم بتأسيس إدارة لتراخيص الأندية

المحترفة في حين تتمثل الخطوة الثانية في تحدد هذه الإدارة لمعايير الحصول على الرخصة وفقا لقواعد الاتحاد الدولى فى اجتماع موسع مع الأندية الراغبة فى الحصول على الرخصة، بعدها تأتي الخطوة الثالثة بقيام الأندية المتقدمة للحصول على الرخصة بتجهيز ملفات الاحتراف وفقا للمعايير والشروط المعلنة وتتقدم بها الى إدارة منح التراخيص .

واضاف ان الخطوة الرابعة تتمثل في قيام إدارة منح تراخيص الأندية المحترفه برفع توصياتها إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة لاعتمادها ومنح الرخصة فى مؤتمر خاص بذلك شريطة عدم تعدى الرخصة ٣ مواسم رياضية ، ثم تأتي الخطوة الخامسة بقيام الاتحاد المصرى لكرة القدم بدعوة جمعيته العمومية بما فيها الأندية المحترفة للإنعقاد وذلك للموافقة على الآتى على تاسيس رابطة الاندية المحترفة المصرية و

اعتماد نص مستقل فى لائحة النظام الأساسى للاتحاد يتضمن الاعتراف برابطة الأندية المحترفة ومسؤوليتها المطلقة على إدارة مسابقة الدورى المصرى واحقيتها فى وضع نظامها الاساسى، و احقية كل من الاتحاد والرابطة فى إبرام اتفاقية حقوق وواجبات بين الأطراف " الاتحاد والرابطة ". وتتمثل الخطوة السادسة في عقد جميع الأندية المحترفة بمفردها اجتماع التأسيس بعد اعتمادها من الجمعية العمومية لتعتمد نظامها الاساسى و شعارها والإعلان عن مقرها ، وكذلك الاعلان عن اسم الرابطة باللغة العربية والإنجليزية و تشكيل مجلس إدارة الرابطه فى فترتها الانتقالية واختيار المتحدث الرسمى للرابطة .

ولفت فضل الله الى ان الخطوة السابعة تتم بتوقيع الاتحاد المصرى لكرة القدم اتفاقية الحقوق والواجبات مع الرابطة " منح حق الإدارة " لمدة لا تقل عن دورتين انتخابيتين ، ثم الخطوة الثامنة بعقد الرابطة اجتماعا لاعلان التأسيس بعد توقيع الاتفاقية ثم يرفع هذا الاعلان مع محاضر الاجتماع التأسيسي للرابطة واجتماع الجمعية العمومية للاتحاد لوزارة الرياضة في الخطوة التاسعة ، وأخيرا تأتي الخطوة العاشرة والتي تتمثل في قيام وزارة الرياضة بأشهار الرابطة كجهة رياضية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتميز بالاستقلالية المالية والإدارية.