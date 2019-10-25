مارادونا يعلق على تخطي ميرتينز رقمه ويوجه رسالة لرئيس نادي نابولي

علق دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة فريق نابولي ومنتخب الارجنتين السابق، عن سعادته بتخطي درايس ميرتينز مهاجم نابولي، رقمه بالفريق الجنوب.

وكان ميرتينز سجل هدفين في شباك سالزبورج النمساوي ليصل لـ116 هدف مع نابولي، متخطيًا رقم مارادونا صاحب الـ115.

وقال مارادونا في تصريحات لحصيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية: " صفقت لميرتينز بعد تسجيله لهدفين أمام سالزبورج وتخطيه رقمي، أنا أفكر في نابولي، وليس نفسي"، مضيفًا، "أتابع جميع مباريات نابولي، وكانت مباراتهم أمام سالزبورج قوية

".

وتابع: "أتمنى عدم رحيله، هو يريد راتب أفضل، لكنه يجب أن يعلم أنه لم يجد حب كبير وأن يكون محبوبا في مكان أخر مثل ما يجده في نابولي".

وأضاف: "عزيزي رئيس نابولي، أتمنى عدم ترك ميرتينز يرحل، لقد تخطى الثلاثين لكنه يركض ويلعب ويسجل بحماس كاللاعبين الشباب".