غداً.. اهلي 2003 يواجه فريق hfc ودياً

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ غداً السبت مع فريق “HFC” من التجمع الخامس في مباراة ودية تجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

ويلعب الأهلي المباراة الودية نظرا لعدم وجود مباريات له في بطولة الجمهورية خلال الجولة السابعة التي أقيمت الثلاثاء الماضي وكذلك الجولة الثامنة المقرر لها غداً السبت.

وكان من المقرر أن يواجه

الاهلي فريق اف سي مصر في الجولة السابعة الثلاثاء الماضي وفريق المصري في الجولة الثامنة غدا السبت لكنهما لم يشاركا في بطولة الجمهورية.ويسعى محمد سعد المدير الفني لفريق ٢٠٠٣ لتجربة أكبر عدد من لاعبيه خلال اللقاء الودي للحفاظ على حساسية المباريات، والوقوف على مستويات بعض اللاعبين تمهيداً للدفع بهم في المواجهات الرسمية.ويقدم فريق ٢٠٠٣ مستويات جيدة في بطولة الجمهورية، حيث جمع ١٦ نقطة من ٦ مباريات، بعد فوزه في ٥ مباريات والتعادل في مباراة واحدة، مسجلاً ١٤ هدفاً مقابل هدفين في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي محمد سعد مديراً فنياً، وشريف عبد الفضيل مدرباً عاماً، ومحمد أحمد ماهر مدرباً، وبهاء جمال مدرباً لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وهاجد هاني طبيب الفريق وأحمد ممدوح أخصائي التدليك.